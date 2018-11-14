Астрахань

Подозреваемый в убийстве московского следователя хакер из Астрахани задержан в Грузии

Астрахань 14.11.2018 15:48
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14.11.2018 15:48


В Грузии задержали 28-летнего хакера из Астрахани, подозреваемого в убийстве следователя по особо важным делам Евгении Шишкиной. Об этом сообщает ИА «Астрахань 24»  со ссылкой на «Русскую службу Би-би-си». Как уточняет издание, астраханец – участник мошеннической схемы с билетами РЖД. В частности, следствие считало его «мозгом» группы, которая взламывала почту компаний-агентов по продаже железнодорожных билетов. Кроме того, он находился во всероссийском и международном розысках по делу о хищении средств с чужих банковских карт с использованием фальшивых считывающих устройств для банкоматов.
Дело о мошенничестве было раскрыто группой Евгении Шишкиной – старшего следователя по особо важным делам управления на транспорте МВД по Центральному федеральному округу РФ. Однако до начала судебного процесса по этому делу она не дожила 19 дней. Шишкину убили возле дома в Подмосковье рано утром 10 октября. Киллер использовал переделанный травматический пистолет. Следователь скончалась от двух огнестрельных ранений в область спины и шеи. По данным источников, знакомых с ходом расследования, Шишкина получала угрозы в одном из мессенджеров с аккаунта, который она считала принадлежавшим астраханцу.

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