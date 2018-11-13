Автобус «Волгоград-Дербент» с тридцатью пассажирами сломался в степи в Астраханской области

Астрахань 13.11.2018 21:32
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13.11.2018 21:32
На 1163-м км федеральной трассы Р-22 в Енотаевском районе Астраханской области сломался рейсовый автобус Setra, который следовал по маршруту Волгоград – Дербент. Как сообщили в региональном ГУ МЧС ИА «Астрахань 24», в автобусе находились 30 человек.
«Все пассажиры были отправлены в пункт временного размещения – сельский Дом культуры села Пришиб. Размещение и питание пассажиров организовано. В рамках взаимодействия решается вопрос о привлечении запасного автобуса для отправки пассажиров по маршруту следования. Ситуация находится на контроле Главного управления», – сообщили в ведомстве.
Фото ИА "Астрахань 24".
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