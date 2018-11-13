Астрахань

Автобус «Волгоград-Дербент» с тридцатью пассажирами сломался в степи в Астраханской области

Астрахань 13.11.2018 21:32
337 0
13.11.2018 21:32


На 1163-м км федеральной трассы Р-22 в Енотаевском районе Астраханской области сломался рейсовый автобус Setra, который следовал по маршруту Волгоград – Дербент. Как сообщили в региональном ГУ МЧС ИА «Астрахань 24»,  в автобусе находились 30 человек.  
«Все пассажиры были отправлены в пункт временного размещения – сельский Дом культуры села Пришиб. Размещение и питание пассажиров организовано. В рамках взаимодействия решается вопрос  о привлечении запасного автобуса для отправки пассажиров по маршруту следования. Ситуация находится на контроле Главного управления», – сообщили в ведомстве. 
Фото ИА "Астрахань 24".

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