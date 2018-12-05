



Более 18 тонн постельного белья, подушек и другого текстиля изъяли астраханские таможенники. Как сообщили ИА «Высота 102» в пресс-службе Астраханской таможни, текстильные изделия были сделаны в Турции. При этом документов, подтверждающих таможенное декларирование, обнаружить не удалось. Партия текстиля на грузовой машине направлялась с Республики Киргизии в Республику Дагестан.