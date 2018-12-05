Астрахань

Таможенники задержали 18 тонн текстиля из Турции на трассе Волгоград-Астрахань

Астрахань 05.12.2018 17:29
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05.12.2018 17:29


Более 18 тонн постельного белья, подушек и другого текстиля изъяли астраханские таможенники. Как сообщили ИА «Высота 102» в пресс-службе Астраханской таможни, текстильные изделия были сделаны в Турции. При этом документов, подтверждающих таможенное декларирование, обнаружить не удалось. Партия текстиля на грузовой машине направлялась с Республики Киргизии в Республику Дагестан. 
Товары, стоимостью более 4 миллионов рублей, сейчас в зоне таможенного контроля. По данному факту проводится проверка. 

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