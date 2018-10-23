Астрахань

Летчик из Астраханской области погиб при крушении штурмовика в Азовском море

Астрахань 23.10.2018 10:58
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23.10.2018 10:58


Одним из погибших на Кубани пилотов штурмовика Л-39 «Альбатрос» оказался житель Ахтубинска Астраханской области, пишет ИА «Астрахань 24» со ссылкой на «Российскую газету». В четверг вечером самолёт Л- 39 при выполнении планового учебно-тренировочного полёта упал в воду в районе населённого пункта Должанская в Ейском районе Кубани. На борту упавшего в Азовское море учебного штурмовика находились два лейтенанта, закончившие в этом году Краснодарское авиационное училище.
Все надеялись, что экипаж мог катапультироваться и выбраться из воды на берег. Спасательная операция продолжалась около двух суток, прерываясь только в ночное время. Участие в ней принимали свыше 200 человек, семь катеров и четыре вертолёта. Однако найти лётчиков живыми не удалось. Накануне пресс-служба Минобороны сообщила, что 20 октября в районе крушения учебного самолёта Л-39 установлены места нахождения фрагментов тел обоих погибших лётчиков. По информации ведомства, в течение прошедшего дня в соответствии с установленными процедурами осуществлялось извлечение найденных фрагментов из воды. Погибшими оказались  22-летний Андрей Середин из Липецка. Второй пилот, 23-летний лётчик-инструктор Владислав Нелевда из Ахтубинска. Оба со школьной скамьи мечтали летать на боевых машинах и осуществили свою мечту, поступив в Краснодарское лётное училище имени Серова.
В четверг около 17 часов они в последний раз подняли в воздух учебно-тренировочный самолёт, потерпевший крушение в полутора километрах от берега. Что послужило причиной трагедии – установят следователи.
Согласно данным Минобороны, для подъёма крупных обломков фюзеляжа самолёта в субботу в район падения лайнера был направлен аварийно-спасательный катер Черноморского флота, оборудованный подъёмным механизмом и способный обеспечивать водолазные спуски. Утром в воскресенье поисковые работы продолжились.

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