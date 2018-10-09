Астраханский военнослужащий погиб во время боевых учений

Астрахань 09.10.2018 14:46
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09.10.2018 14:46
Во время боевых учений в дагестанском Каспийске при десантировании с корабля погиб астраханский военнослужащий. Об этом ИА «Астрахань 24» сообщили сегодня в региональном комитете солдатских матерей. Его напарник пропал. Известно, что оба находились в бронетранспортёре, который затонул.
Как рассказал эксперт по правовым вопросам комитета солдатских матерей Анатолий Салин, информация подтверждена официально. «Сейчас мы выясняем все детали трагедии в Каспийске, а также, при каких обстоятельствах погиб астраханец. Наш комитет в обязательном порядке поможет семье, в том числе и в получении социальных гарантий», – сказал Салин.
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