Депутат Астраханской облдумы, вслед за саратовским, попробует месяц протянуть «на копейки»

Депутат Астраханской областной думы Пётр Кириллов заявил, что проведёт эксперимент и будет целый месяц существовать только на установленный в области прожиточный минимум. В Астраханской области он составляет 10 тысяч 126 рублей для трудоспособного населения. Об этом сообщает ИА «Астрахань 24».

«Чтобы доказать несостоятельность прожиточного минимума (а в него входят и плата за услуги ЖКХ, транспортные расходы, покупка одежды, бытовой химии и многое другое), я проведу эксперимент и попробую целый месяц прожить на 10 126 рублей, из которых 4 670 рублей, как и предполагает продуктовая корзина Астраханской области, уйдут на питание. Уверен, этих денег недостаточно для нормальной жизни. По ходу эксперимента буду информировать вас. Итоговый результат эксперимента оглашу на заседании думы и буду выступать за повышение прожиточного минимума и минимального размера оплаты труда», – обещает Кириллов.

Напомним, ранее депутат Саратовской областной думы Николай Бондаренко (КПРФ) решил прожить на 3,5 тыс. рублей в месяц. Таким образом он решил проверить заявление министра занятости, труда и миграции Саратовской области Натальи Соколовой, которая высказалась о том, какие продукты нужно покупать, чтобы уложиться в ежемесячный прожиточный минимум, составляющий по состоянию на 2018 год 7990 рублей в месяц. Соколова освободила занимаемую должность по собственному желанию, а сам депутат заявил, что похудел на 6 кг. Об этом он рассказал ТАСС.

Фото ИА «Астрахань 24».