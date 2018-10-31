В Астрахани заключенный и его напарник зарабатывали на страхе жителей Волгограда и Саратова

Астрахань 31.10.2018 05:18
885 0
31.10.2018 05:18
В Астрахани судят двоих 31-летних местных жителей, обвиняемых в мошенничестве. По сообщению регионального УМВД, один из фигурантов, ранее судимый за кражи, угон и незаконный оборот наркотиков, во время отбывания наказания в колонии разработал преступный план. Для его реализации заключенный привлек своего друга, который в тот момент находился на свободе. В течение 8 месяцев, используя 6 сим-карт, зарегистрированных на третьих лиц, мужчины обзванивали жителей Волгоградской и Саратовской областей, сообщали им о родственниках, которые якобы нарушили правила дорожного движения, и, представляясь сотрудниками правоохранительных органов, предлагали за деньги решить вопрос о непривлечении их к административной ответственности. В итоге из 14 человек в возрасте от 20 лет до 71 года только четверо во время телефонного разговора поняли, что их обманывают. Остальные потерпевшие перечислили на счета злоумышленников от 5 до 30 тысяч рублей. Для обналичивания средств мошенники использовали чужие пластиковые карты и виртуальную банковскую карту. Полученными деньгами обвиняемые распорядились по своему усмотрению.
Об этом сообщает ИА «Астрахань 24».
Реклама
Популярное по теме
26.10.2018 15:06
4011 5
03.10.2018 10:27
3029 6
08.10.2018 15:30
1660 1
В Астраханской области «Газель» съехала в реку с парома: один погибший26.10.2018 15:06
Летчик из Астраханской области погиб при крушении штурмовика в Азовском море23.10.2018 10:58
Под Астраханью ведутся поиски пропавших туристов из Подмосковья12.10.2018 13:05
Астраханский военнослужащий погиб во время боевых учений09.10.2018 14:46
Без страховки: В Астрахани во время капремонта рабочие упали с высоты, один человек погиб08.10.2018 15:30
В Астраханской области нашли останки воинов и слои пожарищ XI века07.10.2018 11:09
В Астраханской области туристы из Подмосковья устроили погоню за зайцем на квадроцикле05.10.2018 14:17
В Астраханской области на территории заповедника уничтожен лотос03.10.2018 10:27
В Волго-Каспийском морском судоходном канале сел на мель сухогруз из Ирана02.10.2018 09:15
Пост принял: Врио губернатора соседнего с волгоградским региона пожелали стать астраханцем28.09.2018 15:24
В Астраханской области после скандала уволили все руководство школы26.09.2018 08:36
В числе погибших при крушении ИЛ-20 в Сирии - военный из Астраханской области19.09.2018 15:07
Житель Волгограда не подозревал, что астраханцы окажутся умнее него20.08.2018 15:13
Фотоработу астраханского школьника признали лучшей в России19.08.2018 05:52
В Москве задержан экс-министр строительства и ЖКХ Астраханской области11.08.2018 05:49
Реклама