В Астрахани заключенный и его напарник зарабатывали на страхе жителей Волгограда и Саратова

В Астрахани судят двоих 31-летних местных жителей, обвиняемых в мошенничестве. По сообщению регионального УМВД, один из фигурантов, ранее судимый за кражи, угон и незаконный оборот наркотиков, во время отбывания наказания в колонии разработал преступный план. Для его реализации заключенный привлек своего друга, который в тот момент находился на свободе. В течение 8 месяцев, используя 6 сим-карт, зарегистрированных на третьих лиц, мужчины обзванивали жителей Волгоградской и Саратовской областей, сообщали им о родственниках, которые якобы нарушили правила дорожного движения, и, представляясь сотрудниками правоохранительных органов, предлагали за деньги решить вопрос о непривлечении их к административной ответственности. В итоге из 14 человек в возрасте от 20 лет до 71 года только четверо во время телефонного разговора поняли, что их обманывают. Остальные потерпевшие перечислили на счета злоумышленников от 5 до 30 тысяч рублей. Для обналичивания средств мошенники использовали чужие пластиковые карты и виртуальную банковскую карту. Полученными деньгами обвиняемые распорядились по своему усмотрению.