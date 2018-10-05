Астрахань

В Астраханской области туристы из Подмосковья устроили погоню за зайцем на квадроцикле

Астрахань 05.10.2018 14:17
1094 1
05.10.2018 14:17


Гости из Подмосковья устроили в Астраханском природном парке «Волго-Ахтубинское междуречье» охоту за зайцем-русаком, преследуя его на квадроцикле. Как сообщает ИА «Астрахань 24», посреди ночи столичные туристы на территории займища села Покровка при свете фар и с ружьём 12-го калибра наперевес стали гоняться за зайцем. Преследование остановили государственные инспекторы и сотрудники полиции.
В отношении всех нарушителей составлены административные протоколы. За незаконную охоту им грозит лишение прав на охоту до двух лет и возмещение ущерба в размере семи тысяч рублей.
Кроме того, с начала сезона в парке был пойман охотник из Калужской области. При себе у него была одна голова куропатки. В отношении мужчины составлено 2 административных протокола. Он также будет лишён права на охоту на срок до 2 лет, заплатит штраф до четырёх тысяч руб. и возместит ущерб в размере 4,2 тысячи руб.

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