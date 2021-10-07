Расследования

Москвича осудили за зверское убийство под «кайфом» в волгоградском хостеле

Расследования 07.10.2021 21:26
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07.10.2021 21:26


Краснооктябрьский районный суд Волгограда приговорил к 14 годам колонии строгого режима жителя Московской области Олега Удода за зверское убийство приятеля и нападение на подругу. Преступления произошли в сентябре 2020 года в одном из волгоградских хостелов, сообщила руководитель объединенной пресс-службы судов Волгоградской области Екатерина Вальковская.
Чуть больше года назад компания четверых молодых людей отправилась на автомобиле из Московской области на Черноморское побережье. По пути путешественники остановились в одном из волгоградских хостелов. Олег Удод остался в номере, один из друзей ушел в кафе, еще двое – парень и девушка – отправились в торгово-развлекательный комплекс.
Когда двое вернулись в хостел, то осужденный, будучи под воздействием наркотиков, напал на них с ножом. Его 36-летний друг получил 15 ранений и скончался на месте преступления. Девушку экстренно госпитализировали, врачи спасли ей жизнь, сообщила старший помощник СУ СКР по Волгоградской области Наталия Рудник.
Приговор не вступил в законную силу и может быть обжалован.

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