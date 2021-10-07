



В покушении на мошенничество подозревается глава одного из сельских поселений Ольховского района, сообщила старший помощник руководителя СК СКР по Волгоградской области Наталия Рудник.

По ее словам, в отношении сельского чиновника возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст.30, ч.3 ст.159 УК РФ. Ему грозит до 6 лет лишения свободы.

По версии следствия, в начале сентября текущего года подозреваемому стало известно о том, что с территории незарегистрированного песчаного карьера, расположенного в Ольховском районе, приезжий мужчина осуществляет забор песка для личных нужд. При этом сельский глава, достоверно зная о том, что указанный участок местности не принадлежит администрации поселения, выдвинул требование о передаче ему денежных средств в размере 100 рублей за 1 кубометр песка. Главу поселения задержали оперативные сотрудники управления экономической безопасности и противодействия коррупции областного главка МВД при получении 60 тысяч рублей.

Проводятся следственные действия на установление всех обстоятельств совершенного преступления.

Фото из архива "Высоты 102"