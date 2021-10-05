Борьба с коррупцией

Строители трех ФАПов в Волгоградской области расхищали деньги на песке

Борьба с коррупцией 05.10.2021 13:13
0
05.10.2021 13:13


Руководителю строительной организации в Волгоградской области грозит до 6 лет лишения свободы за мошенничество при строительстве трех ФАПов. Как сообщила старший помощник прокурора Волгоградской области Оксана Черединина, уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено для рассмотрения в Ворошиловский районный суд Волгограда.
Как следует из материалов уголовного дела, в мае 2019 года фирма обвиняемого выступала в качестве субподрядчика при строительстве фельдшерско-акушерских пунктов в селах Романовка и Ягодное, а также в поселке Нежинский Ольховского района. Работы финансировались ГКУ "Управление капитального строительства" в рамках государственной программы "Развитие здравоохранения в Волгоградской области".
При подписании актов выполненных работ, как считает следствие, обвиняемый представил заказчику для оплаты недостоверные сведения о выполнении работ по транспортировке песка. При этом фактически транспортировка не осуществлялась, а добыча песка проводилась непосредственно на самой строительной площадке. В результате из бюджета похищено более 650 тысяч рублей.
Как стало известно информагентству, перед судом предстанет руководитель ООО "ВолгаСпецгазстрой".

Комментарии
Есть новости? Пиши и звони в редакцию: +7 (937) 55-66-102
Поделиться
Реклама

Пластиковые, алюминиевые окна и двери. 8-917-338-15-85

Квартиры с индивидуальным теплом

Доборные элементы и водосточные системы. Телефон: (8442) 95 50 05

Вакансии в Котельниково. Т. 8904-774-84-58

Борьба с коррупцией
29.09.2021 09:11
Борьба с коррупцией 29.09.2021 09:11
Комментарии

0
Далее
Борьба с коррупцией
27.09.2021 14:24
Борьба с коррупцией 27.09.2021 14:24
Комментарии

0
Далее
Борьба с коррупцией
27.09.2021 13:31
Борьба с коррупцией 27.09.2021 13:31
Комментарии

0
Далее
Борьба с коррупцией
23.09.2021 16:13
Борьба с коррупцией 23.09.2021 16:13
Комментарии

0
Далее
Борьба с коррупцией
22.09.2021 18:14
Борьба с коррупцией 22.09.2021 18:14
Комментарии

0
Далее
Борьба с коррупцией
11.09.2021 18:39
Борьба с коррупцией 11.09.2021 18:39
Комментарии

0
Далее
Борьба с коррупцией
03.09.2021 17:13
Борьба с коррупцией 03.09.2021 17:13
Комментарии

0
Далее
Борьба с коррупцией
31.08.2021 12:42
Борьба с коррупцией 31.08.2021 12:42
Комментарии

0
Далее
Борьба с коррупцией
26.08.2021 10:37
Борьба с коррупцией 26.08.2021 10:37
Комментарии

0
Далее
Борьба с коррупцией
25.08.2021 13:33
Борьба с коррупцией 25.08.2021 13:33
Комментарии

0
Далее
Борьба с коррупцией
18.08.2021 11:45
Борьба с коррупцией 18.08.2021 11:45
Комментарии

0
Далее
Борьба с коррупцией
30.07.2021 17:17
Борьба с коррупцией 30.07.2021 17:17
Комментарии

0
Далее
Борьба с коррупцией
27.07.2021 19:06
Борьба с коррупцией 27.07.2021 19:06
Комментарии

0
Далее
Борьба с коррупцией
23.07.2021 19:21
Борьба с коррупцией 23.07.2021 19:21
Комментарии

0
Далее
Борьба с коррупцией
20.07.2021 10:52
Борьба с коррупцией 20.07.2021 10:52
Комментарии

0
Далее

Лента новостей

13:48
Две школы закрыты на карантин в Волгоградской области из-за вспышки ОРВИСмотреть фотографии
13:41
Стройплощадку нового моста под Волгоградом перегородили мусорным кордономСмотреть фотографииCмотреть видео
13:13
Строители трех ФАПов в Волгоградской области расхищали деньги на пескеСмотреть фотографии
12:34
Гендиректор Фонда ЖКХ прилетит в Волгоградскую область из-за аварийных домовСмотреть фотографии
12:32
В Волгограде представили нового начальника областного УФСБСмотреть фотографии
12:05
Сады Придонья обеспечивают сотрудников домами «под ключ»Смотреть фотографии
11:52
Коммунальные службы Волжского готовятся к зимеСмотреть фотографии
11:15
В Волгограде прокурор требует 20 лет колонии для убийцы студента-медикаСмотреть фотографииCмотреть видео
11:11
«Не поделили дорогу»: жесткое ДТП с пострадавшими произошло на перекрестке в Волгоградской областиСмотреть фотографии
10:54
В Волгограде пенсионерку забрали из автобуса в больницуСмотреть фотографии
10:44
В Волгограде ищут подрядчика для строительства школы на 1000 местСмотреть фотографии
09:43
В Волгограде у перевозчика обуви из Дагестана конфисковали весь товарСмотреть фотографии
09:29
Как взять ипотеку под залог своей квартирыСмотреть фотографии
09:13
В Волгоградской области ищут сотню учителей на 25 тысяч рублейСмотреть фотографии
09:04
Генеральный директор «Росгосстраха» награжден государственной наградойСмотреть фотографии
08:40
Вспышка бруцеллеза произошла на фермах в Волгоградской областиСмотреть фотографии
07:47
В Волгограде продают необременённое историей имущество судостроительного заводаСмотреть фотографии
20:10
Частные клиники в Волгограде не готовы к бесплатной вакцинации по новому законуСмотреть фотографии
19:07
Трухлявый автомобильный мост угрожает рухнуть в речку под ВолгоградомСмотреть фотографииCмотреть видео
18:10
Отравившуюся грибами женщину эвакуировали с острова Сарпинский в ВолгоградеСмотреть фотографии
17:57
Торговый комплекс в центре Волгограда купили с хорошим дисконтомСмотреть фотографии
17:52
В станице Волгоградской области объявили карантин из-за бешеной собакиСмотреть фотографии
17:21
В Волгограде забили до смерти приезжего из Кемеровской областиСмотреть фотографии
17:00
Цена и качество картофеля шокируют жителей ВолгоградаСмотреть фотографии
16:30
Бочаров вызвал врио главы Волгограда из-за отопительного сезонаСмотреть фотографии
16:11
Жительнице Волжского за работу в зоне радиации пересчитали пенсию на 250 тысячСмотреть фотографии
15:52
В Краснооктябрьском районе Волгограда на сутки ограничат водоснабжениеСмотреть фотографии
15:16
Прокуратура заставила власти ликвидировать свалку в ВолгоградеСмотреть фотографии
14:47
Роспотребнадзор отменил массовые мероприятия по всей стране из-за коронавирусаСмотреть фотографии
14:24
Вандалы разбили витрину магазина в Волгограде (ВИДЕО)Смотреть фотографииCмотреть видео
Реклама
Реклама
 