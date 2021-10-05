Строители трех ФАПов в Волгоградской области расхищали деньги на песке

Борьба с коррупцией 05.10.2021 13:13
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05.10.2021 13:13
Руководителю строительной организации в Волгоградской области грозит до 6 лет лишения свободы за мошенничество при строительстве трех ФАПов. Как сообщила старший помощник прокурора Волгоградской области Оксана Черединина, уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено для рассмотрения в Ворошиловский районный суд Волгограда.
Как следует из материалов уголовного дела, в мае 2019 года фирма обвиняемого выступала в качестве субподрядчика при строительстве фельдшерско-акушерских пунктов в селах Романовка и Ягодное, а также в поселке Нежинский Ольховского района. Работы финансировались ГКУ "Управление капитального строительства" в рамках государственной программы "Развитие здравоохранения в Волгоградской области".
При подписании актов выполненных работ, как считает следствие, обвиняемый представил заказчику для оплаты недостоверные сведения о выполнении работ по транспортировке песка. При этом фактически транспортировка не осуществлялась, а добыча песка проводилась непосредственно на самой строительной площадке. В результате из бюджета похищено более 650 тысяч рублей.
Как стало известно информагентству, перед судом предстанет руководитель ООО "ВолгаСпецгазстрой".
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