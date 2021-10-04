Экология

Склон поймы реки Царица в Волгограде засадили айвой и черемухой

Экология 04.10.2021 11:51
0
04.10.2021 11:51


Сотню молодых деревьев и кустарников высадили на левом склоне поймы реки Царица в Волгограде. Как сообщили в городской администрации, на площадке около музея "Россия - моя история" в дополнение к существующим появились виргинская черемуха, остролистный клен, японская айва, робиния лжеакация и дерен. Ранее районная коммунальная служба высадила 35 айлант и робиний в расположенном у музея парке, а также 12 саженцев яблонь вдоль бульварной зоны на Аллее Героев.
Всего этой осенью агрономы высадят в Центральном районе около 500 деревьев и кустарников. Места для озеленения определены по итогам обследования территорий: 77 деревьев высаживаются вдоль ул. Чуйкова взамен погибших от изумрудной златки ясеней, еще одна партия саженцев украсит пустующие много лет лунки вдоль городских дорог.  
Специалисты муниципальной службы также проведут озеленение пешеходных зон вдоль ул. Советской от ул. Краснознаменской до переулка Воровского, бульвара по проспекту им. В.И. Ленина, ул. Мира в границах ул. Краснознаменской и ул. Аллеи Героев, в переулке Воровского со стороны музыкального театра и др.
В рамках реализации регионального проекта "Формирование комфортной городской среды" нацпроекта "Жилье и городская среда" деревья и кустарники высаживают в сквере им. 8 марта в Центральном районе и на бульварной зоне проспекта им. Жукова Дзержинского района.
Озеленение проводится и на ул. Титова в Краснооктябрьском районе, где уже высадили 2000 кустарниковых роз и 600 кустов бирючины обыкновенной. А в Тракторозаводском районе компания-исполнитель дополнила территорию на ул. Дзержинского катальпами, липами и рябинами. 

Комментарии
Есть новости? Пиши и звони в редакцию: +7 (937) 55-66-102
Поделиться
Реклама

Пластиковые, алюминиевые окна и двери. 8-917-338-15-85

Квартиры с индивидуальным теплом

Доборные элементы и водосточные системы. Телефон: (8442) 95 50 05

Вакансии в Котельниково. Т. 8904-774-84-58

Экология
04.10.2021 09:21
Экология 04.10.2021 09:21
Комментарии 0

0
Далее
Экология
02.10.2021 12:11
Экология 02.10.2021 12:11
Комментарии

0
Далее
Экология
01.10.2021 17:01
Экология 01.10.2021 17:01
Комментарии

0
Далее
Экология
30.09.2021 11:38
Экология 30.09.2021 11:38
Комментарии

0
Далее
Экология
28.09.2021 17:28
Экология 28.09.2021 17:28
Комментарии

0
Далее
Экология
27.09.2021 19:24
Экология 27.09.2021 19:24
Комментарии

0
Далее
Экология
27.09.2021 15:56
Экология 27.09.2021 15:56
Комментарии 0

0
Далее
Экология
27.09.2021 12:31
Экология 27.09.2021 12:31
Комментарии

0
Далее
Экология
22.09.2021 09:27
Экология 22.09.2021 09:27
Комментарии

0
Далее
Экология
21.09.2021 20:38
Экология 21.09.2021 20:38
Комментарии

0
Далее
Экология
21.09.2021 17:40
Экология 21.09.2021 17:40
Комментарии

0
Далее
Экология
20.09.2021 10:36
Экология 20.09.2021 10:36
Комментарии

0
Далее
Экология
17.09.2021 09:45
Экология 17.09.2021 09:45
Комментарии

0
Далее
Экология
17.09.2021 09:06
Экология 17.09.2021 09:06
Комментарии

0
Далее
Экология
15.09.2021 20:36
Экология 15.09.2021 20:36
Комментарии

0
Далее

Лента новостей

17:21
В Волгограде забили до смерти приезжего из Кемеровской областиСмотреть фотографии
17:00
Цена и качество картофеля шокируют жителей ВолгоградаСмотреть фотографии
16:30
Бочаров вызвал врио главы Волгограда из-за отопительного сезонаСмотреть фотографии
16:11
Жительнице Волжского за работу в зоне радиации пересчитали пенсию на 250 тысячСмотреть фотографии
15:52
В Краснооктябрьском районе Волгограда на сутки ограничат водоснабжениеСмотреть фотографии
15:16
Прокуратура заставила власти ликвидировать свалку в ВолгоградеСмотреть фотографии
14:47
Роспотребнадзор отменил массовые мероприятия по всей стране из-за коронавирусаСмотреть фотографии
14:24
Вандалы разбили витрину магазина в Волгограде (ВИДЕО)Смотреть фотографииCмотреть видео
14:22
Рабочие с газонокосилками выйдут на борьбу с камышом в ВолгоградеСмотреть фотографии
13:01
В горпитомнике Волгограда сняли карантин по чуме собакСмотреть фотографии
12:34
Жителя Волгоградской области оштрафовали за видео кота со свастикойСмотреть фотографии
12:08
Волгоградская область обновила максимум по числу заражений коронавирусомСмотреть фотографии
11:51
Склон поймы реки Царица в Волгограде засадили айвой и черемухойСмотреть фотографии
11:49
В Волгоградской области готовятся к ужесточению антиковидных мерСмотреть фотографии
11:06
Приезжий из Волгограда попался на краже велосипедов в Подмосковье (ВИДЕО)Смотреть фотографииCмотреть видео
11:04
В Волгограде насмерть сбили пенсионеркуСмотреть фотографии
11:00
ВТЗ освоил и аттестовал новые высокотехнологичные трубы из специальной стали в интересах «Газпрома»Смотреть фотографии
10:25
Жителям Волгоградской области предрекли аномально снежную зимуСмотреть фотографии
09:57
Путин наградил первого замгубернатора Волгоградской области орденомСмотреть фотографии
09:21
Гремячинский ГОК стал номинантом экологической премииСмотреть фотографии
09:14
«Некому лечить»: В Волгоградской области выявили серьезный дефицит кадровСмотреть фотографии
08:34
Волгоградца осудили за содержимое найденной 9 лет назад коробкиСмотреть фотографии
18:37
С волжской больницы взыскали 900 тысяч за смерть пациента с доковидной пневмониейСмотреть фотографии
18:01
Волгоградский «Ротор» сыграл в очередную ничью с «Торпедо»Смотреть фотографии
16:44
Под Волгоградом жители просят освободить улицу легендарного летчика от мусора и мертвой собакиСмотреть фотографии
16:04
Волжский абразивный завод получит экологический паспорт в 2022 годуСмотреть фотографии
13:56
Волгоградские студенты высказались о плюсах и минусах дистантаСмотреть фотографии
13:34
В Волгоградской области ищут автора символики к юбилею победы в Сталинградской битвеСмотреть фотографии
11:59
В Волгоградской области зафиксировано рекордное количество заболевших коронавирусомСмотреть фотографии
11:21
Волгоградской области выделят 11 миллиардов рублей на мосты и путепроводыСмотреть фотографии
Реклама
Реклама
 