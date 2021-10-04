Склон поймы реки Царица в Волгограде засадили айвой и черемухой

Экология 04.10.2021 11:51
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04.10.2021 11:51
Сотню молодых деревьев и кустарников высадили на левом склоне поймы реки Царица в Волгограде. Как сообщили в городской администрации, на площадке около музея "Россия - моя история" в дополнение к существующим появились виргинская черемуха, остролистный клен, японская айва, робиния лжеакация и дерен. Ранее районная коммунальная служба высадила 35 айлант и робиний в расположенном у музея парке, а также 12 саженцев яблонь вдоль бульварной зоны на Аллее Героев.
Всего этой осенью агрономы высадят в Центральном районе около 500 деревьев и кустарников. Места для озеленения определены по итогам обследования территорий: 77 деревьев высаживаются вдоль ул. Чуйкова взамен погибших от изумрудной златки ясеней, еще одна партия саженцев украсит пустующие много лет лунки вдоль городских дорог.
Специалисты муниципальной службы также проведут озеленение пешеходных зон вдоль ул. Советской от ул. Краснознаменской до переулка Воровского, бульвара по проспекту им. В.И. Ленина, ул. Мира в границах ул. Краснознаменской и ул. Аллеи Героев, в переулке Воровского со стороны музыкального театра и др.
В рамках реализации регионального проекта "Формирование комфортной городской среды" нацпроекта "Жилье и городская среда" деревья и кустарники высаживают в сквере им. 8 марта в Центральном районе и на бульварной зоне проспекта им. Жукова Дзержинского района.
Озеленение проводится и на ул. Титова в Краснооктябрьском районе, где уже высадили 2000 кустарниковых роз и 600 кустов бирючины обыкновенной. А в Тракторозаводском районе компания-исполнитель дополнила территорию на ул. Дзержинского катальпами, липами и рябинами.
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