В Волгоградской области нашли уникальные грибы





В Ленинском районе Волгоградской области нашли редкий гриб. Как сообщили ИА "Высота 102" в облкомприроды, повезло волонтерам волжской организации "Экосплав 34", которые обнаружили удивительную находку вблизи ерика Огибногов в Ленинском районе. Речь идет о грибе Гиднеллум Пека, никогда ранее не встречавшимся на территории Волго-Ахтубинской поймы. Этот гриб произрастает в хвойных лесах Европы и Северной Америки. В России же его удается обнаружить крайне редко, а степная зона – совершенно не характерное для него место произрастания.

Гиднеллум Пека уникален не только тем, что редко встречается, но и своим внешним видом. В лесу его невозможно не заметить. Этот гриб выглядит как белый клубень, покрытый каплями клейкого красноватого сока. Поэтому его название и переводится как "кровоточащий зуб". Этот гриб также называют "клубника и сметана", "зуб с красным соком" и "зуб дьявола". Он вырабатывает пузыри, наполненные соком, содержащим пигмент атроментин, который предотвращает свертывание крови.

Необычен и тип питания гиднеллума: он может брать полезные соки и минералы как из почвы, так и из мелких насекомых. Небольшие мошки, попадая на поверхность шляпки гриба, прилипают к соку и полностью поглощаются плодовым телом.

Гриб несъедобен из-за сильного горького вкуса, а по некоторым данным, ядовит.





Еще одни редкий гриб, обнаруженный сотрудниками парка "Волго-Ахтубинская пойма" в Ленинском районе - Рубиноболет рубиновый. Этот вид занесен в Красные книги Волгоградской области и Российской Федерации. Произрастает в лесах и на лесных полянах, обычно с дубом, буком и сосной.

Свое название гриб получил благодаря окрасу: кирпично-красного цвета шляпке и розовато-красной ножке. Он съедобен, однако к сбору запрещен. Экологи напоминают, что штраф за уничтожение редких и находящихся под угрозой исчезновения видов животных или растений составляет от 2500 тысяч до 1 миллиона рублей. На территории России отмечено всего несколько мест произрастания Рубиноболета рубинового.



