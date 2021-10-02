В Волгоградской области нашли уникальные грибы

Экология 02.10.2021 12:11
0
02.10.2021 12:11
В Ленинском районе Волгоградской области нашли редкий гриб. Как сообщили ИА "Высота 102" в облкомприроды, повезло волонтерам волжской организации "Экосплав 34", которые обнаружили удивительную находку вблизи ерика Огибногов в Ленинском районе. Речь идет о грибе Гиднеллум Пека, никогда ранее не встречавшимся на территории Волго-Ахтубинской поймы. Этот гриб произрастает в хвойных лесах Европы и Северной Америки. В России же его удается обнаружить крайне редко, а степная зона – совершенно не характерное для него место произрастания.
Гиднеллум Пека уникален не только тем, что редко встречается, но и своим внешним видом. В лесу его невозможно не заметить. Этот гриб выглядит как белый клубень, покрытый каплями клейкого красноватого сока. Поэтому его название и переводится как "кровоточащий зуб". Этот гриб также называют "клубника и сметана", "зуб с красным соком" и "зуб дьявола". Он вырабатывает пузыри, наполненные соком, содержащим пигмент атроментин, который предотвращает свертывание крови.
Необычен и тип питания гиднеллума: он может брать полезные соки и минералы как из почвы, так и из мелких насекомых. Небольшие мошки, попадая на поверхность шляпки гриба, прилипают к соку и полностью поглощаются плодовым телом.
Гриб несъедобен из-за сильного горького вкуса, а по некоторым данным, ядовит.
Еще одни редкий гриб, обнаруженный сотрудниками парка "Волго-Ахтубинская пойма" в Ленинском районе - Рубиноболет рубиновый. Этот вид занесен в Красные книги Волгоградской области и Российской Федерации. Произрастает в лесах и на лесных полянах, обычно с дубом, буком и сосной.
Свое название гриб получил благодаря окрасу: кирпично-красного цвета шляпке и розовато-красной ножке. Он съедобен, однако к сбору запрещен. Экологи напоминают, что штраф за уничтожение редких и находящихся под угрозой исчезновения видов животных или растений составляет от 2500 тысяч до 1 миллиона рублей. На территории России отмечено всего несколько мест произрастания Рубиноболета рубинового.
Реклама
В Волгограде вырубят зараженные изумрудной златкой ясени01.10.2021 17:01
Экология 01.10.2021 17:01
Администрацию Волгограда наказали рублем за свалку у кладбища30.09.2021 11:38
Экология 30.09.2021 11:38
В Волгоградской области агрокомпания «засеяла» землю бетонными отходами28.09.2021 17:28
Экология 28.09.2021 17:28
Кладбище коровьих костей и черепов нашли под Волгоградом27.09.2021 19:24
Экология 27.09.2021 19:24
Более 14 тонн мусора собрали волонтёры с берегов рек в ходе акции РУСАЛа «День реки»27.09.2021 15:56
Экология 27.09.2021 15:56
В блок биоочистки на острове Голодном в Волгограде вольют еще 2 млрд рублей27.09.2021 12:31
Экология 27.09.2021 12:31
Владельца автозаправки в Волгограде поймали на грязном деле22.09.2021 09:27
Экология 22.09.2021 09:27
Экофартук из мусора и платье из газет: Волгоград участвует во всемирной экоакции21.09.2021 20:38
Экология 21.09.2021 20:38
Проект ликвидации «Белого моря» в Волгограде оценили в 39 млн рублей21.09.2021 17:40
Экология 21.09.2021 17:40
Под Волгоградом селянин навредил земле почти на 5 млн рублей20.09.2021 10:36
Экология 20.09.2021 10:36
Водоканал в Волгоградской области без лицензии качал воду для населения17.09.2021 09:45
Экология 17.09.2021 09:45
В Волгограде начались исследования «Белого моря»17.09.2021 09:06
Экология 17.09.2021 09:06
Безопасность метанолового производства на бывшем "Химпроме" обсудят с волгоградцами15.09.2021 20:36
Экология 15.09.2021 20:36
Эхолоты из-за маловодья помогают судам не сесть на мель в Волгограде11.09.2021 10:06
Экология 11.09.2021 10:06
Хлореллу запустили для борьбы с сине-зелеными водорослями в Волгоградской области09.09.2021 16:03
Экология 09.09.2021 16:03
Реклама