Расследования 01.10.2021 10:50
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01.10.2021 10:50
Житель Серафимовичского района предстанет перед судом за хулиганство с применением оружия и угрозу применения насилия в отношении представителя власти. Как сообщили ИА "Высота 102" в прокуратуре Волгоградской области, 31-летнему обвиняемому грозит до 7 лет лишения свободы.
Следствием установлено, что вечером 21 августа текущего года мужчина, находясь в состоянии алкогольного опьянения, пришел на центральную площадь хутора Зимняцкий, где находилась группа молодых людей. С одним из них у обвиняемого произошла ссора, в ходе которой оба причинили друг другу телесные повреждения. После этого фигурант уголовного дела направился к себе домой, где взял петарду и пневматический пистолет. Вернувшись на площадь, он кинул петарду в толпу, а затем произвел несколько выстрелов, в результате чего два человека получили повреждения головы. Стрелявший с места преступления скрылся.
После приезда полиции хулиган вернулся на площадь с ножом. В ответ на требование начальника взвода патрульно-постовой службы ОМВД России по Серафимовичскому району бросить оружие, он, держа нож, быстрым шагом направился в сторону полицейского. Представитель правоохранительных органов сделал предупредительный выстрел вверх из табельного оружия, после чего задержал правонарушителя.
Вину обвиняемый признал в полном объеме.
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