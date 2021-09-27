Политика

Мэр Волгограда ушел в отставку

Политика 27.09.2021 14:58
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27.09.2021 14:58


Глава Волгограда Виталий Лихачев сложил полномочия в связи с избранием в Государственную думу РФ. Как сообщает ИА "Высота 102", досрочную отставку 57-летнего градоначальника депутаты приняли сегодня единогласно на внеочередном заседании.


Напомним, Виталий Лихачев входил в первую тройку кандидатов региональной части партийного списка "Единой России" на прошедших 17-19 сентября выборах в Госдуму РФ. Возглавлял партийный список губернатор Волгоградской области. Он отказался от мандата, отправив в ЦИК России соответствующее заявление.
Виталий Лихачев возглавлял администрацию Волгограда с лета 2016 года. Тогда глава администрации города (сити-менеджер) избирался по конкурсу, а глава Волгограда - из числа депутатов городской думы. Позже в  Устав города были внесены изменения, согласно которым глава Волгограда, который руководил и городской администрацией, стал избираться по конкурсу, а не из числа депутатов. В 2018 году Виталий Лихачев принял участие в новом конкурсе, по итогам которого должность главы Волгограда предсказуемо вновь досталась ему.

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