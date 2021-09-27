Мэр Волгограда ушел в отставку

Политика 27.09.2021 14:58
0
27.09.2021 14:58
Глава Волгограда Виталий Лихачев сложил полномочия в связи с избранием в Государственную думу РФ. Как сообщает ИА "Высота 102", досрочную отставку 57-летнего градоначальника депутаты приняли сегодня единогласно на внеочередном заседании.
Напомним, Виталий Лихачев входил в первую тройку кандидатов региональной части партийного списка "Единой России" на прошедших 17-19 сентября выборах в Госдуму РФ. Возглавлял партийный список губернатор Волгоградской области. Он отказался от мандата, отправив в ЦИК России соответствующее заявление.
Виталий Лихачев возглавлял администрацию Волгограда с лета 2016 года. Тогда глава администрации города (сити-менеджер) избирался по конкурсу, а глава Волгограда - из числа депутатов городской думы. Позже в Устав города были внесены изменения, согласно которым глава Волгограда, который руководил и городской администрацией, стал избираться по конкурсу, а не из числа депутатов. В 2018 году Виталий Лихачев принял участие в новом конкурсе, по итогам которого должность главы Волгограда предсказуемо вновь досталась ему.
Реклама
Первый зампредседателя гордумы Волгограда отказался от мандата24.09.2021 15:46
Политика 24.09.2021 15:46
Губернатор Волгоградской области отказался от мандата депутата Госдумы22.09.2021 17:45
Политика 22.09.2021 17:45
За воротами «Волгоград Арены» губернатор встретится с единороссами27.08.2021 14:37
Политика 27.08.2021 14:37
Волгоградская облдума разжаловала председателя комиссии по парламентскому контролю09.07.2021 13:09
Политика 09.07.2021 13:09
В «Единой России» задумались об исключении депутата Волгоградской облдумы Осипова09.07.2021 10:42
Политика 09.07.2021 10:42
Помощник Путина прилетел в Волгоград01.07.2021 13:00
Политика 01.07.2021 13:00
Экс-депутата Волгоградской облдумы выдвинули в Госдуму от Москвы25.06.2021 09:07
Политика 25.06.2021 09:07
Самозанятый из хутора Волгоградской области собрался в Госдуму21.06.2021 12:56
Политика 21.06.2021 12:56
Депутат Госдумы от Волгоградской области досрочно сложила полномочия09.06.2021 17:04
Политика 09.06.2021 17:04
Рабочий класс и чиновники: волгоградские единороссы выбрали делегатов на съезд в Москву08.06.2021 15:18
Политика 08.06.2021 15:18
Депутаты Гусева и Плотников лидируют по количеству жалоб на праймериз в Волгоградской области31.05.2021 17:13
Политика 31.05.2021 17:13
Участник праймериз в Волгограде «потерял» свою кандидатуру в чужом округе31.05.2021 16:25
Политика 31.05.2021 16:25
Сенатора от Волгоградской области Горнякова уличили в подвозе людей на участок праймериз30.05.2021 14:59
Политика 30.05.2021 14:59
Где голос, Зин: волгоградские единороссы озабочены «зависшими» избирателями29.05.2021 17:13
Политика 29.05.2021 17:13
Вброс на вбросе: в Волгоградской области опять пытаются дискредитировать праймериз26.05.2021 19:49
Политика 26.05.2021 19:49
Реклама