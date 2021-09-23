Расследования

В Волгограде суд отправил в колонию пятерых последователей Свидетелей Иеговы

Расследования 23.09.2021 16:24
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23.09.2021 16:24


Тракторозаводский  районный суд Волгограда вынес приговор пятерым гражданам за участие в запрещенной Верховным Судом РФ организации «Свидетель Иеговы в России». Как сообщили ИА «Высота 102» в районном суде, все они приговорены к шести годам лишения свободы в колонии общего режима с запретом занимать должности в общественных и религиозных организациях 4 года, с ограничением свободы. 
Напомним, религиозная организация «Свидетели Иеговы» была ликвидирована в России в апреле 2017 года по решению Верховного суда РФ. Однако, как установил Тракторозаводский районный суд, пятеро волгоградцев продолжили деятельность районной ячейки, но с соблюдением строгой конспирации, и вербовку новых членов. На заседании выяснилось, что последователи этого религиозного учения призывали членов своей организации разорвать отношения с родными, которые не разделяли их взглядов, не признавать государственные органы, а также продолжали организовывать собрания и собирать финансовые средства под видом пожертвований на продолжение осуществления экстремистской деятельности. За два года они собрали более 140 тысяч рублей. К слову, подсудимые свою вину в предъявленном обвинении не признали, заявив, что «веру запретить нельзя».
Приговор суда не вступил в законную силу.

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