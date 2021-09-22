Борьба с коррупцией

В Волгоградской области вскрыли хищения при реабилитации ерика

Борьба с коррупцией 22.09.2021 18:14
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22.09.2021 18:14


Уголовное дело о хищениях бюджетных средств в ходе выполнения работ по реабилитации ерика и трех озер возбуждено в Волгоградской области, сообщил ИА "Высота 102" и.о. Волгоградского межрайонного природоохранного прокурора Николай Костенко.
Хищения были выявлены в ходе совместной с УФСБ России по региону проверки соблюдения законодательства при расходовании бюджетных средств на природоохранные мероприятия в рамках национального проекта "Экология".
Установлено, что в целях реализации проекта "Оздоровление Волги" между ООО "ГринЛайт" и ГКУ "Дирекция водохозяйственного строительства" заключался государственный контракт на выполнение работ по экологической реабилитации ерика Песчаный и озер Бешеное, Чубатое и Ямы на сумму более 33 миллионов рублей. Работы в полном объеме не проведены, но подрядчик представил документы об исполнении контракта, на основании которых он был оплачен.
Уголовное дело возбуждено следственным отделом УФСБ по Волгоградской области по ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество, то есть хищение чужого имущества путем обмана, совершенного в особо крупном размере).
В УФСБ России по Волгоградской области уточнили, что между государственным казенным учреждением Волгоградской области "Дирекция водохозяйственного строительства" и коммерческой организацией заключены 13 государственных контрактов на выполнение работ по экологической реабилитации ериков и озер на территории Среднеахтубинского и Светлоярского муниципальных районов на общую сумму 1,6 млрд рублей. Финансирование указанных контрактов осуществлялось за счет средств бюджета Волгоградской области с привлечением субсидий из федерального бюджета.
Выявлено, что при исполнении одного из государственных контрактов на общую сумму более 33 млн рублей подрядчик предоставил заведомо ложные сведения о выполненных работах, на основе которых в адрес коммерческой структуры были переведены более 4,5 млн рублей.


Отметим, что в отношении "ГринЛайт" уже расследуется уголовное дело о хищениях бюджетных средств при ликвидации в рамках нацпроекта 18 свалок в Волго-Ахтубинской пойме. Сегодня также стало известно о возбуждении еще уголовного дела о хищениях при ликвидации за 455 миллионов рублей свалки вблизи Камышина Волгоградской области, где также фигурирует ООО "ГринЛайт".

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