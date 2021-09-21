



В Котовской ЦРБ Волгоградской области часть сотрудников отстранена от работы из-за отказа прививаться. Как рассказали ИА «Высота 102» лишившиеся работы медики, еще в конце лета главный врач медучреждения Николай Абрамов стал требовать от них пройти обязательную вакцинацию. «Он чуть ли не гонялся за каждым, кто не хотел прививаться. Было такое ощущение, что проблемы больницы отошли на задний план, например, такие, как нехватка врачей. Главное, что он требовал от нас – сделать прививку от коронавируса», - вспоминают сотрудники.

Причем аргументы в виде хронических болезней и даже онкологии, а также уже перенесенного ковида на руководителя медучреждения, как утверждают работники ЦРБ, не действовали. Как, впрочем, и то, что вакцина является экспериментальной, а ее последствия для организма только изучаются, как считают обратившиеся в редакцию котовчане. По словам медиков, они и сами видели эти последствия у некоторых пациентов, которые попадали в медучреждения с тромбозами после вакцинации. «Но главный врач нас не слышал, он настаивал на вакцинации, убеждая, что без прививки мы никак не победим пандемию. Он обосновывал свое требование распоряжением главного санитарного врача. Хотя мы не понимаем, кто дал санитарному врачу такое право – лишать людей возможности работать и, соответственно, как-то выживать», - рассказали то ли уже бывшие, то ли еще настоящие сотрудники ЦРБ.

В конечном итоге с 31 августа часть сотрудников Котовской ЦРБ не допустили к работе. «Сначала нас было 26 человек – врачи, медсестры, водители скорой. Мы обращались в разные инстанции – написали коллективную жалобу в прокуратуру, оттуда письмо направили в трудинспекцию. «Из трудинспекции мы получили отписку, в которой даже не ответили на наш главный вопрос – законно ли это отстранение? Наверное, теперь пойдем в суд. Ведь нас оставили без средств к существованию, это как минимум бесчеловечно. Помимо всего, мы теряем стаж. И сколько это продлится, неизвестно. Главврач нас «успокоил», мол, сможете вернуться к работе, когда объявят об окончании эпидемии», - рассказывают котовчане. По их словам, из-за отстранения такого большого количества сотрудников прибавляется работы у их коллег. «В детской поликлинике огромные очереди, там работал очень уважаемый и опытный педиатр, который тоже не захотел прививаться, так как он уже переболел коронавирусом и в довольно тяжелой форме. Родители возмущаются, а руководство больницы это, похоже, не волнует. Медсестры вынуждены за младший медперсонал мыть полы. Разве это нормально?», - задаются вопросом отстраненные сотрудники.

Между тем, в волгоградском облкомздраве, куда ИА «Высота 102» обратилось за комментарием, заявили, что информация о 26 отстраненных от работы сотрудников Котовской ЦРБ уже не является актуальной. «Речь идет о 17 сотрудниках, среди которых четыре медсестры и одна акушерка. Остальные отстраненные от работы – это водители, программисты, прочий персонал. Соответственно, на качестве и своевременности оказания медпомощи временное отстранение сотрудников больницы не отразится», - заверили в ведомстве. По поводу педиатра, который был среди отказавшихся вакцинироваться, здесь пояснили, что с 13 сентября он вернулся на работу. При этом не уточнили, сделал врач прививку или нет.

Также в комитете здравоохранения Волгоградской области заявили, что считают отстранение от работы непривитых сотрудников больницы законным. В ведомстве напомнили, что работа в медицинских организациях предусматривает обязательную вакцинацию от ряда инфекционных заболеваний - это грипп, краснуха, дифтерия, столбняк. Такие инфекции, как и коронавирус, могут быстро распространяться среди персонала и пациентов и вызывать тяжелые осложнения, подчеркнули в облкомздраве. Здесь также сослались на постановление главного государственного санитарного врача Волгоградской области, которое, как считают в ведомстве, дает законное право на отстранение непривитых сотрудников, не имеющих медотвода, от работы до прохождения вакцинации или до нормализации эпидемиологической ситуации. «Подчеркнем, речь идет не об увольнении сотрудников, а о временном отстранении», - заметили в ведомстве.

Напомним, это уже далеко не первый подобный случай в регионе. Так, работодатели не допускают к выполнению своих обязанностей непривитых сотрудников в сфере образования, дополнительного образования, в медицине, в производственных отраслях. Некоторые лишившиеся возможности прокормить себя и свои семьи жители региона уже обратились с жалобами в Генпрокуратуру РФ.