



Волгоградский областной суд оставил без изменения приговор Леониду Жданову - владельцу лодочной станции, откуда отчалил в свой последний путь потерпевший крушение катамаран "Елань-12". Как сообщила сегодня руководитель объединенной пресс-службы судов региона Екатерина Вальковская, облсуд рассмотрел апелляционную жалобу адвоката и апелляционное представление прокурора. Изучив материалы дела, выслушав участников процесса, суд апелляционной инстанции оставил приговор без изменения.

Напомним, что гособвинение требовало для Жданова 7 лет лишения свободы в колонии общего режима. Подсудимый просил его оправдать, так как виновным себя не считает. Ранее суд его оправдал, но апелляционная инстанция отменила решение и отправила дело на новое рассмотрение. В итоге в июле текущего года Жданова приговорили к 4 годам лишения свободы условно

Владельца лодочной станции, откуда в последний раз отчалил катамаран, признали виновным по ч.3 ст. 238 УК РФ - "Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлекшее смерть двух и более лиц".

Катастрофа произошла на Волге в Волгограде 11 июня 2018 года, всего за несколько дней до начала Чемпионата мира по футболу. Катамаран отчалил в свой последний рейс как раз от пристани, владельцем которой является Леонид Жданов.

Как показала экспертиза, во время столкновения капитан и владелец катамарана Дмитрий Хахалев, был пьян. Усугубило ситуацию и то, что на 12-местном маломерном судне находились 16 человек. Жданову ставили в вину то, что он не предотвратил отплытие маломерного судна. Однако, как утверждал сам мужчина, в день трагедии у него был выходной.

Ранее сообщалось, 11 июня 2018 года на причале в Ворошиловском районе, где стояла плавучая дача экс-главы Калачевского района Дмитрия Хахалева, собралась празднично настроенная компания. Среди них было немало сотрудников правоохранительных органов, которые собирались отпраздновать день рождения одного из гостей - командиру роты № 1 ОБДПС ГИБДД УМВД России по г. Волгограду Виталию Неграшу исполнилось 43 года. Отметить дату в общей компании пришли его жена Елена и 17-летняя дочь Инга. Были на катамаране и Александр Алифашкин - командир взвода ОБ ДПС ГИБДД по Волгограду с супругой, у которой также был день рождения, а также коллега полицейских – Сергей Шкуренко со своей женой Анной.

Катамаран на полном ходу столкнулся с буксиром и затонул.



