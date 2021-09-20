Силовики пресекли незаконный сигаретный бизнес в Волгоградской области





Сотрудники полиции и УФСБ по Волгоградской области задержали 50-летнего бизнесмена по подозрению в реализации контрабандной продукции. Как сообщили в региональном главке МВД, индивидуальный предприниматель хранил и реализовывал табачную продукцию различных видов и наименований без акцизных марок через розничную сеть на территории Камышина и Камышинского района. В ходе обысков в хозяйственных постройках, принадлежащих подозреваемому, оперативники обнаружили и изъяли порядка трех тысяч пачек сигарет на сумму более 340 тысяч рублей без акцизных марок и соответствующих документов.

Подозреваемый сознался в содеянном, пояснив полицейским, что приобретал табачную продукцию на территории другого региона. Возбуждено уголовное дело. Предпринимателю за содеянное грозит до трех лет лишения свободы.

Фото: ГУ МВД России по Волгоградской области