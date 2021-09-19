Облизбирком подвел первые итоги после закрытия УИК в Волгоградской области











Нарушений, способных повлиять на результаты выборов депутатов Госдумы восьмого созыва, избирательная комиссия Волгоградской области не выявила. Об этом заявил на вечернем брифинге председатель ИКВО Виктор Черячукин. «Были попытки ситуацию дестабилизировать, были определенные провокации, но они разоблачались», – подчеркнул он. Точное число пересеченных нарушений в ходе избирательного процесса избиркому только предстоит подсчитать после обработки информации со всех УИК в Волгоградской области.

Результаты волеизъявления жителей Волгоградской области будут объявлены только к утру 20 сентября после подсчета 100% голосов. Тогда же будет озвучена итоговая явка на выборы. «Время подсчета голосов может быть несколько увеличено из-за процедуры вскрытия сейф-пакетов, в которых бюллетени хранились в связи с трехдневным форматом выборов. Что касается явки, то традиционно сельские территории показали более высокую активность», – сказал Черячукин, впрочем, не называя конкретных цифр.





На протяжении трех дней голосования в Волгоградской области было организовано масштабное наблюдение за избирательным процессом. «Работали эксперты независимого общественного мониторинга, корпус «За чистые выборы», осуществлялось взаимодействие с избирательной комиссией Волгоградской области, УИК, ТИК», – отметил на брифинге эксперт Независимого общественного мониторинга, член Общественной палаты Волгоградской области Антон Лукаш.





Помимо этого, в этом году впервые на площадке Общественной палаты Волгоградской области (ОП ВО) работала так называемая видеостена, где наблюдатели, представители общественности и неравнодушные граждане могли посмотреть в режиме онлайн видеотрансляции с избирательных участков. «За три дня более 300 экспертов приняли участие в работе видеоплощадки в Общественной палате, – рассказала на брифинге председатель ОП ВО Татьяна Гензе. – Более 700 наблюдателей работали непосредственно на избирательных участках». Всего на выборах депутатов Госдумы в Волгоградской области работали 4 тысячи членов УИК, в том числе с правом совещательного голоса.

Руководители реготделений парламентских партий, в свою очередь, после закрытия избирательных участков отметили высокую явку избирателей в Волгоградской области и отсутствие скандалов в ходе голосования. «О неравнодушии и стремлении наших земляков принимать активное участие в общественно-политической жизни региона свидетельствует явка избирателей – на 18:00 она составила более 60%, – прокомментировал секретарь Волгоградского реготделения «Единой России» Сергей Горняков. – Это уже значительно больше, чем в предыдущую федеральную кампанию 2016 года, тогда на избирательные участки пришли около 42% избирателей».

Горнякова поддержали во мнении и координатор Волгоградского реготделения Алексей Логинов, и председатель Волгоградского реготделения «Российская партия пенсионеров за социальную справедливость» Евгений Кареликов. «Любые выборы не обходятся без отдельных замечаний и трений – это элементы политической борьбы, – также добавил председатель совета Волгоградского реготделения «Справедливая Россия – За правда!» Дмитрий Калашников. – Но в целом обеспечен демократический, конкурентный избирательный процесс, жители региона воспользовались своим конституционным правом выбирать депутатов Государственной Думы, что свидетельствует о стабильности политической системы Волгоградской области и всей страны».