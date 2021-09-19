На одном из УИК в Волгограде аннулировали 14 бюллетеней





Участковая избирательная комиссия №311 в Ворошиловском районе Волгограда признала недействительными 14 бюллетеней на выборах в Госдуму. В аннулированных бюллетенях члены УИК вечером 18 сентября обнаружили проставленные за одну из партий отметки, сообщили в избирательной комиссии Волгоградской области. Информацию о пересеченном нарушении передали в полицию.

Напомним, сегодня проходит последний день трехдневного голосования на выборах депутатов Государственной Думы восьмого созыва. В Волгоградской области 19 сентября также проходят местные выборы в 21 муниципальном районе. Здесь жители выберут глав и депутатов городских и сельских поселений. Избирательные участки закроются в 20.00.