К «экватору» выборов в Волгоградской области явка выросла на 10%

Выборы 18.09.2021 17:06
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18.09.2021 17:06
Явка избирателей на выборы депутатов Госдумы в Волгоградской области по состоянию на 15.00 18 сентября составила 37,74%, сообщили в облизбиркоме. В первый день голосования своим конституционным правом воспользовались чуть более 27% жителей региона.
Выборы депутатов Госдумы проходят 17-19 сентября. Накануне утром в 8.00 на территории Волгоградской области открылись 1464 избирательных участка. Голосование завершится в воскресенье в 20.00. В выборах принимают участие 14 политических партий и 33 кандидата от 10 партий по четырем одномандатным округам. Для процедуры отпечатаны 1 832 350 бюллетеней для голосования за партии и столько же – для выбора конкретных кандидатов.
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