Школьник из Камышина Захар Наумов поборется за путевку в седьмую арктическую экспедицию «Росатома» «Ледокол знаний». Судьба будущего путешествия решится в финале, который пройдет в конце июня в Москве.

48 лучших участников по итогам полуфиналов объединятся в 16 команд по три человека и встретятся в Москве для завершающих испытаний, которые пройдут в формате дебатов. По их результатам станут известны имена победителей, которые в августе 2026 года отправятся в незабываемое путешествие на ледоколе. В честь Года единства народов России впервые за историю проекта в экспедиции примут участие представители всех восьми федеральных округов страны.

В онлайн-этапах конкурсного отбора проекта 2026 году приняли участие более 73 тысяч школьников, учащихся колледжей и техникумов в возрасте от 14 до 16 лет из всех 89 регионов России.

Фото: проект «Ледокол знаний»