РФС утвердил календарь Лиги PARI на сезон 2026/27





Сезон стартует уже 11 июля 2026 года, а финиширует 30 мая 2027 года после 34 туров. Календарь расчерчен по принципу «без раскачки – через зиму – к финишной драме», и уже сейчас видны три ключевые зоны напряжения.

Зона 1. «Экспресс-старт»: июль – август

Первый тур уже 11 июля, а к концу августа команды успеют сыграть 9 туров. Это создаёт эффект «экспресс-старта». У команд почти нет времени на затяжную предсезонку. Те, кто грамотно проведёт сборы и сохранит игроков без травм, получат преимущество в первых играх. Начало чемпионата покажет, у кого из тренеров лучше сработала предсезонная подготовка.

Зона 2. «Эффект перезагрузки»: зимняя пауза

Между 21-м и 22-м турами образуется длинный перерыв – конец декабря уходит в начало марта. Это классический «нож» для команд. Те, кто шёл в лидерах перед паузой, рискуют потерять форму из-за долгого простоя. А аутсайдеры получают шанс перезагрузиться и «выстрелить» весной. Посмотрим кто лучше справится с возвращением игрового ритма после зимних каникул.

Зона 3. «Финишный спурт»: апрель – май

Последние туры (с 30-го по 34-й) плотно упакованы в конце мая, а сразу за ними традиционно стартуют стыковые матчи. Календарь создаёт давление: любая потеря очков в апреле-мае может лишить команду не только прямого выхода, но и шанса в стыках. Физическая и психологическая усталость будет максимальной.





Концовка обещает быть нервной – каждая ничья может стать фатальной.

Календарь сезона 2026/27 не про везение, а про управление нагрузками. Успех будет зависеть от того, как команды пройдут три критических этапа: стартовый рывок, зимнюю перезагрузку и майский марафон.

Александр Веселовский

Фото Андрея Поручаева