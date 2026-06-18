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Общество

Но и на «зеленке» нельзя: в мэрии признали нехватку парковочных мест на Ангарской

Общество 18.06.2026 07:23
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18.06.2026 07:23


Жителям Волгограда, пожаловавшимся на дефицит парковок и разоряющие штрафы за стоянку в зеленой зоне, заявили о наличии 32 «законных» мест.

Согласно правилам дорожного движения, стоянка транспортных средств разрешена в строго отведенных местах, обозначенных специальными дорожными знаками. Правила остановки и стоянки транспортных средств регулируются главой №12 ПДД РФ, – ответили на запрос редакции в администрации Волгограда. – На участке улицы Ангарской непосредственно рядом с поликлиникой имеется парковочный карман на 7 машино-мест. Оставить автомобиль горожане также могут в близлежащих парковочных карманах, например, у соседнего дома по ул. Ангарской, 114, где обустроено место для временной стоянки авто на 25 машино-мест. 

При этом в мэрии признают, что найти другой свободный участок для обустройства официальной парковки в плотной жилой застройке уже не удастся.

Организация дополнительных парковочных мест на данном участке улицы Ангарской ввиду особенностей сложившейся жилой застройки в настоящее время не представляется возможным, – добавили в горадминистрации.

На этой неделе жители посёлка Ангарский сообщили о массовых рейдах, итогом которых стала серия штрафов за парковку на якобы зеленой зоне.

– По нашим сведениям, итогом рейдов стало оформление более 300 постановлений за нарушение статьи 8.10 Кодекса Волгоградской области об административной ответственности. Некоторые водители за неделю получили штрафы на сумму от двадцати до пятидесяти тысяч рублей! Но, если вы выписали штраф этой машине накануне, почему бы сегодня не положить под лобовое стекло предупреждение? Если честно, эта ситуация нас просто поразила,  – признали жители Дзержинского района. – И, конечно же, всех нас интересует ответ на главный вопрос – куда в конце концов нам ставить машины? Использовать этот участок, как вы понимаете, приходится не от хорошей жизни – других свободных мест в тесных дворах попросту нет.

К слову, о самих рейдах и их итогах в администрации города не сообщили.  

Фото читателей V102.ru

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