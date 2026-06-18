



В Волгоградской области подразделения войск радиационной, химической и биологической защиты провели масштабные учения. Бойцы отработали мониторинг условно заражённой местности современными приборами, а также ликвидацию последствий воздействия оружия массового поражения на объекты инфраструктуры и военную технику.

- Личный состав активно использовал малогабаритные автоматические газосигнализаторы ГСА-3 и ГСА-4, обеспечивающие обнаружение и точную идентификацию широкого спектра отравляющих веществ в воздухе, а также приборы химической разведки дистанционного действия ПХРДД-3 для выявления токсичных паров в приземном слое воздуха, - сообщили в пресс-службе ЮВО.

Последний прибор способен с точностью установить вид отравляющего вещества на расстоянии нескольких километров. После определения химического агента и границ заражения разведчики РХБЗ составили и передали командованию карту заражённой местности.

Отметим, финишировали учения развёртыванием пунктом обработки, а также исследованием условно поражённых химвеществами помещений.

Фото: Минобороны