Выборы

Четверть избирателей в Волгоградской области проголосовали в первый день выборов

Выборы 17.09.2021 22:56
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17.09.2021 22:56


Избирком Волгоградской области обнародовал явку по итогам первого дня выборов депутатов Государственной Думы. В пятницу проголосовать за кандидатов и партии пришли 27,03% избирателей региона, сообщает ИКВО в официальном телеграм-канале. По состоянию на 15.00 17 сентября явка составляла 14,08%.
Выборы депутатов Госдумы проходят 17-19 сентября – у жителей Волгоградской области есть еще два дня, чтобы проголосовать. Минувшим утром в 8.00 на территории Волгоградской области открылись 1464 избирательных участка. Голосование завершится в воскресенье в 20.00. В голосовании принимают участие 14 политических партий и 33 кандидата от 10 партий по четырем одномандатным округам. Для выборов отпечатаны 1 832 350 бюллетеней для голосования за партии и столько же – для выбора конкретных кандидатов.

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