Долг садоводческих товариществ в Волгоградской области перед гарантирующим поставщиком – ПАО «Волгоградэнергосбыт» – превысил 205,7 млн рублей. Ситуация, по оценкам специалистов, выходит за рамки обычной просрочки.
Кто в антилидерах
Наибольшая просроченная задолженность зафиксирована у шести СНТ (данные на текущий период):
• СНТ «Мичуринец-2» – 14,8 млн руб.
• ТСН «Восход» – 8,3 млн руб.
• ТСН СНТ «Строитель» – 5,8 млн руб.
• СНТ «Солнечная поляна» – 4,5 млн руб.
• СНТ «Мечта» (при МУП «Райкомхоз») – 3,8 млн руб.
• СНТ «Связист» – 3,4 млн руб.
Последствия для должников могут быть серьёзными. Как минимум – ограничение подачи электроэнергии на насосное оборудование, а значит, дачные участки рискуют остаться без поливной воды в самый разгар сезона. Как максимум – судебные иски и даже запуск процедуры банкротства в отношении товариществ.
Что делать дачникам и председателям
Сейчас – самый пик сбора платежей с владельцев участков. Энергосбыт призывает руководителей СНТ не откладывать погашение долгов и использовать летние месяцы для расчётов с поставщиком.
Садоводам рекомендуют:
• взять под контроль действия председателей,
• не допускать накопления новых долгов,
• по возможности, перейти на прямые договоры с энергокомпанией.
Расчеты по прямым договорам уже выбрали 57 825 собственников в Волгоградской области – этот механизм делает платежи прозрачными и исключает риск нецелевого использования денег, предназначенных для оплаты за потреблённую электроэнергию.
Эксперты отмечают, что прямой договор – самый надёжный способ защитить свой участок от отключений, независимо от финансовой дисциплины СНТ.