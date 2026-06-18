



Долг садоводческих товариществ в Волгоградской области перед гарантирующим поставщиком – ПАО «Волгоградэнергосбыт» – превысил 205,7 млн рублей. Ситуация, по оценкам специалистов, выходит за рамки обычной просрочки.

Кто в антилидерах

Наибольшая просроченная задолженность зафиксирована у шести СНТ (данные на текущий период):

• СНТ «Мичуринец-2» – 14,8 млн руб.

• ТСН «Восход» – 8,3 млн руб.

• ТСН СНТ «Строитель» – 5,8 млн руб.

• СНТ «Солнечная поляна» – 4,5 млн руб.

• СНТ «Мечта» (при МУП «Райкомхоз») – 3,8 млн руб.

• СНТ «Связист» – 3,4 млн руб.

Последствия для должников могут быть серьёзными. Как минимум – ограничение подачи электроэнергии на насосное оборудование, а значит, дачные участки рискуют остаться без поливной воды в самый разгар сезона. Как максимум – судебные иски и даже запуск процедуры банкротства в отношении товариществ.

Что делать дачникам и председателям

Сейчас – самый пик сбора платежей с владельцев участков. Энергосбыт призывает руководителей СНТ не откладывать погашение долгов и использовать летние месяцы для расчётов с поставщиком.

Садоводам рекомендуют:

• взять под контроль действия председателей,

• не допускать накопления новых долгов,

• по возможности, перейти на прямые договоры с энергокомпанией.

Расчеты по прямым договорам уже выбрали 57 825 собственников в Волгоградской области – этот механизм делает платежи прозрачными и исключает риск нецелевого использования денег, предназначенных для оплаты за потреблённую электроэнергию.

Эксперты отмечают, что прямой договор – самый надёжный способ защитить свой участок от отключений, независимо от финансовой дисциплины СНТ.



