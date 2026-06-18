Волгоградцам рассказали о новой льготе к школе





Волгоградские семьи с двумя и более детьми смогут хотя бы частично компенсировать затраты на подготовку к школе.

– В этом году единоразовая федеральная выплата к 1 сентября для детей в возрасте от 6 до 18 лет в размере 10 тысяч рублей не предусмотрена, – заявили эксперты Ассоциации юристов России. – Однако в стране по-прежнему действуют различные федеральные и региональные меры поддержки для семей с детьми-школьниками.

Так, «новинкой» 2026 года стала семейная налоговая выплата. Оформить ее смогут волгоградцы, воспитывающие как минимум двоих детей и не имеющие долгов по алиментам. Одним из ключевых показателей в этом случае становится размер дохода.

– Суть простая: государство возвращает часть ранее уплаченного НДФЛ, фактически пересчитывая налоговую нагрузку до 6% при соблюдении условий по доходу, гражданству, проживанию, детям и отсутствию задолженности по алиментам, – объяснила юрист Екатерина Кудряшова.

Волгоградцам, рассчитывающим на налоговый кэшбек, рекомендуют не затягивать со сбором и оформлением документов. По словам юристов, лучше всего подать все бумаги до 1 октября.

Фото Павла Мирошкина