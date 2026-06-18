Дзержинский районный суд Волгограда обязал застройщика высотки на улице Краснознаменская ООО «Земля Профи» выплатить 3 миллиона рублей моральной компенсации сыну мужчины, который погиб от удара по голове улетевшим со стройки листом фанеры.

Как сообщила старший помощник прокурора области Оксана Черединина, иск к застройщику в пользу инвалида детства, который потерял отца в следствии нарушений требований безопасности при строительстве здания, подавала прокуратура Дзержинского района. Требование надзорного органа полностью удовлетворены.

Напомним, что трагедия произошла вечером 11 июля 2023 на пешеходной зоне сквера имени Пушкина в центре Волгограда. 50-летний мужчина, спускаясь по лестнице, получил удар по голове листом фанеры, который упал с четвертого этажа строящейся высотки на ул. Краснознаменская, 5а. Момент удара попал на видео. Позже в больнице, несмотря на усилия врачей, пострадавший скончался. Приговором Центрального районного суда за нарушение правил безопасности при ведении строительных работ, повлекшее по неосторожности смерть человека был осужден ИП Негодяев И.Б. – подрядчик на возводимом объекте. Было доказано, что он не обеспечил надлежащее хранение строительных материалов (фанерных листов) в помещении без стен. Фрагмент фанерного листа упал вниз в результате сильного порыва ветра.

Прокуратура посчитала, что после вступления приговора в силу, ответственность за случившееся должен нести и застройщик.

– Установленный вступившим в законную силу приговором факт нарушения требований безопасности при проведении работ со стороны подрядчика, привлеченного застройщиком ООО «Земля Профи» к возведению объекта капитального строительства, предусматривает непосредственную ответственность застройщика в соответствии с нормами ст. 60 Градостроительного кодекса Российской Федерации, –пояснила Черединина.

Отметим, что ранее ООО «Земля Профи» фигурировало в деле о лишении депутатского мандата Станислава Короткова. Тогда еще действующего депутата Волгоградской областной думы уличили в нарушении антикоррупционного законодательства. В частности отмечалось, что, будучи депутатом, он фактически вел предпринимательскую деятельность и управлял коммерческими организациями, одна из которых ООО «Земля Профи». А чтобы формально исполнить закон, он передал свои доли в доверительное управление матери и дочери.

Прокуратура добилась прекращения полномочий депутата по антикоррупционной статье, лишив Короткова всех льгот и преференций. В настоящее время в судебном порядке с него взыскивают нелегально заработанные миллионы.





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