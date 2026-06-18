



На месте сносимых павильонов у ТК «Титовский» в Краснооктябрьском районе Волгограда не планируют нового строительства.

– На участке улицы Титова будут выполнены работы по реконструкции пешеходной зоны. Специалисты уложат здесь около двух тысяч квадратных метров тротуарной плитки, рядом обустроят парковочное пространство, – прокомментировали в пресс-службе администрации Волгограда. – На территории установят больше 20 малых архитектурных форм, смонтируют автоматическую систему полива для ухода за существующими растениями.

Участок рядом с рынком, прежде зажатый в «тиски» киосков, планируют привести в порядок уже в этом году.

– Сейчас владельцы нескольких некапитальных торговых объектов освобождают подлежащую реконструкции территорию. По действующему порядку торговцы, прежде размещавшиеся на этом участке, могут продолжить свою работу на волгоградских ярмарках, рынках или других торговых объектах, либо же воспользоваться свободными местами, предназначенными для размещения некапитальных торговых объектов или инициировать включение новых мест в схему размещения НТО.

В мэрии также добавляют, что без продуктов и других необходимых товаров жители Краснооктябрьского района точно не останутся.

– В шаговой доступности от этого участка работают и павильоны, и торговый комплекс, и розничные магазины, – заметили в горадминистрации.

О сносе торговых точек вдоль ТК «Титовский» корреспонденты ИА «Высота 102» сообщали во вторник. Рабочие активно разбирали конструкции, оставляя на месте павильонов горы строительного мусора.

Фото Андрея Поручаева