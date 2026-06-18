



Двое школьников, устроившие вечерние покатушки на мотоцикле, попали в ДТП и оказались на больничной койке.

За рулем байка оказался 13-летний подросток, который ехал по улице Продольной с 14-летним приятелем.

– Авария случилась, когда 25-летний водитель Chevrolet Lacetti не выдержал безопасной дистанции и врезался в мотоцикл, ехавший впереди него в попутном направлении, – сообщили в пресс-службе регионального главка МВД.

И юный байкер без прав, и его пассажир госпитализированы. Информацию об их состоянии корреспонденты ИА «Высота 102» уточняют в региональном комитете здравоохранения.

Фото ГУ МВД России по Волгоградской области