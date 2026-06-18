



В Краснодаре состоялся дебютный турнир профессиональной лиги «Династия» – событие, которое с первого же дня заявило о себе по-крупному. Новый проект ставит перед собой амбициозные задачи: расширить возможности для спортсменов, укрепить позиции профессионального кикбоксинга и дать импульс развитию одного из самых зрелищных единоборств. И старт получился под стать этим целям: первый же турнир лиги получил международный статус.

На ринг вышли бойцы из России и Республики Армения. В программе – 16 напряжённых поединков по правилам «К1» и «фулл-контакт». Каждый раунд был наполнен адреналином, а зал не умолкал ни на секунду.

Особое внимание специалистов и болельщиков было приковано к выступлениям членов сборной команды России – Ахлимана Мамедова (прозвище «Львиное сердце») из Краснодара и Вячеслава Песецкого из Волгограда. И там было на что посмотреть.

Особенно тепло зал встречал представителей волгоградской школы кикбоксинга. Мастер спорта Вячеслав Песецкий одержал уверенную победу над мастером спорта Артуром Данеляном – решение судей было единогласным.





Ещё одну яркую победу принёс представитель клуба «Спарта» из города Волжский, мастер спорта Эльдар Вахрушев. Он несколько раз отправлял Александра Колесниченко в нокдаун, и, видя, что соперник больше не может безопасно продолжать поединок, судья остановил бой, объявив нокаут.

Бойцы не только повысили свой профессиональный рейтинг, но и набрались бесценного опыта – того самого, который не приходит в зале, а рождается только в бою.

Александр Веселовский

Фото: Волгоградская областная федерация кикбоксинга