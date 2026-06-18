В Волгограде массово задерживаются и отменяются московские рейсы





В Волгограде на фоне перебоев в работе столичных аэропортов массово задерживаются и отменяются рейсы в Москву.

Так, прибытие самолета авиакомпании «Россия» смещается с 10:50 на 11:20. В сторону Шереметьево борт вылетит в 12:20. Такую же паузу выдержат и пассажиры, выбравшие для перелета компанию «Аэрофлот». Волгоградцы, которые рассчитывали вылететь из Волгограда в 8:00, ожидают своей посадки лишь в 18:00.

После вводимых Росавиацией ограничений утренний рейс «Победы», приземление которого ожидалось в 9:10, был отменен. Вынужденно менять время возвращения в Волгоград придется и горожанам, планировавшим вылететь из столицы на самолете «Аэрофлота».

Прежде откладываемый на шесть часов рейс из Антальи перенесен теперь с 10:35 на 21:45. В Турцию волгоградские туристы отправятся только в 23:05.

Из-за атаки дронов ВСУ на Москву в городе нарушилась привычная жизнь аэропортов. Несколько раз накладывая и снимая ограничения, в 9:05 специалисты Росавиации вновь приостановили работу авиагаваней Внуково, Домодедово, Шереметьево и Жуковский.

В компании «Аэрофлот» попросили не приезжать в аэропорт пассажиров отмененных рейсов - оформить возврат билетов они смогут дистанционно. Тем же, кто купил посадочный талон у агента, все же придется встретиться с ним на месте покупки.

Фото Павла Мирошкина