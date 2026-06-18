



В Волгоградской области к середине июня неожиданно подскочили цены на картошку и лук.

В то время, как свежие помидоры и огурцы вновь просятся в корзины покупателей, демонстрируя снижение цены на 4,3% и 2,2% соответственно, основа борщевого набора резко изменила свою стоимость в противоположную сторону.

Так, репчатый лук подорожал на 6,4%: в магазинах его продают в среднем за 54, 43 рубля. Картофель, без которого не приготовить ни освежающей окрошки и не поехать на пикник, подрос в цене до 61,72 рублей.

Отметим, что в начале лета на полках магазинов выставляют не только старый, но и новый урожай овоща.

Фото сгенерировано с помощью ИИ