Угроза удара беспилотниками ВСУ миновала в Волгоградской области





Угроза удара беспилотниками ВСУ, действовавшая без малого восемь часов, устранена в Волгоградской области.

О возможной атаке дронов жителей региона предупредили накануне в 22:08. Горожан в очередной раз попросили соблюдать простые правила безопасности, не выглядывая в окна и ограничив себя в прогулках по ночным улицам.

Об отмене режима беспилотной опасности стало известно в 5:58.

Несмотря на то, что волгоградский аэропорт всю ночь работал в штатном режиме, с утра в авиагавани задерживаются четыре рейса – два на прилет и два на вылет.

Фото Андрея Поручаева