Общество

В Волгограде раскрошился мемориал на «Острове Людникова»

Общество 16.09.2021 16:53
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16.09.2021 16:53


Могила воинам-связистам, которая входит в состав мемориала «Остров Людникова», пребывает в плачевном состоянии. Как рассказали ИА «Высота 102» местные жители, процесс разрушения братской могилы начался еще несколько лет назад. «В 2016 году этот памятник вроде бы отремонтировали, однако почти сразу после окончания ремонта здесь стала отлетать штукатурка. Потом – больше. На парапетах  раскрошилась кирпичная кладка, отходит цемент целыми слоями. Теперь на памятник без слез не взглянешь. Стыдно, что говорят о памяти много, а на деле такое безобразие», - констатируют волгоградцы. 


Так выглядел памятник сразу после ремонта в 2016 году.

Напомним, в 2019 году разразился криминальный скандал, связанный с ремонтом памятника связистам с позывным «Ролик», также являющегося частью мемориала «Остров Людникова». Тогда был выявлен факт завышения стоимости реставрации, которую проводило ООО «ПромСтройРеставрация» за 4,5 миллиона рублей. Было возбуждено уголовное дело,  лишилась своей должности бывший руководитель территориального  управления Росимущества по Волгоградской области, которое являлось заказчиком работ. Выяснилось, что реставраторы подменяли дорогие материалы на более дешевые и некачественные. 

Реставраторы даже умудрились допустить ошибку в фамилии одного из бойцов-связистов. Сэкономили здесь и на мемориальной доске, сделав ее из листовой меди, тогда как должны были изготовить доску из бронзы. Недобросовестный подрядчик затем устранил дефекты, допущенные при ремонте памятника. Сейчас памятник «Ролику» находится в относительно удовлетворительном состоянии. Чего не скажешь о могиле воинам-связистам. 


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