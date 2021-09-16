Бывший инспектор ДПС обвиняется в подмене виновника массовой аварии в Волгограде

Расследования 16.09.2021 14:43
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16.09.2021 14:43
Перед судом предстанет бывший старший инспектор ДПС ОБДПС ГИБДД УМВД России по Волгограду по обвинению в фальсификации административного протокола. Как сообщила ИА «Высота 102» старший помощник прокурора Волгоградской области Оксана Черединина, инспектор обвиняется в фальсификации доказательств по делу об административном правонарушении должностным лицом, уполномоченным составлять протоколы об административных правонарушениях (ч.1 ст. 303 УК РФ) и превышение должностных полномочий (ч.1 ст. 286 УК РФ).
Следствие установило, что обвиняемый 19 октября 2020 года в дневное время оформлял ДТП с участием трех автомобилей в Тракторозаводском районе. Тогда произошло дорожно-транспортное происшествие по вине водителя автомобиля «Land Rover Discovery», который находился в состоянии алкогольного опьянения. По просьбе знакомого инспектор оформил виновником аварии сына водителя, который приехал на место уже после совершения ДТП. Свою вину обвиняемый отрицает.
Оперативное сопровождение осуществлялось службой собственной безопасности ГУ МВД России по Волгоградской области совместно с сотрудниками УФСБ России по региону.
Расследование уголовного дела проводилось СО по Тракторозаводскому району г. Волгограда СУ СК России по Волгоградской области.
Уголовное дело направлено для рассмотрения по существу в Тракторозаводский районный суд Волгограда. Мужчине грозит до 4 лет лишения свободы.
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