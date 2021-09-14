В Волгоградской области курортный поезд застрял на 2 часа

Происшествия 14.09.2021 09:04
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14.09.2021 09:04
Накануне около 11 часов вечера в Волгоградской области произошла задержка пассажирского поезда №516 сообщением Ижевск-Анапа. Об этом сообщили ИА «Высота 102» в Приволжской железной дороги. Причиной задержки поезда на перегоне Бердия-Иловля стала неисправность локомотива. Поезд простоял около 2 часов. В Приволжской железной дороге пояснили, что предпринимаются все необходимые меры для ввода поезда в действующий график движения. В связи со случившемся пассажирам принесены извинения за доставленные неудобства.
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