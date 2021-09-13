Общество 13.09.2021 16:43
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13.09.2021 16:43
На стадионе «Трактор» вовсю идут работы по демонтажу трибун. При этом одновременно поливался газон на футбольном поле. Нюансы реконструкции стадиона попали на видеокадры, снятые сверху, сообщает ИА «Высота 102».
Напомним, подрядчик реконструкции – ООО «СК «Лидер» - приступил к сносу старых трибун. Сейчас на площадке задействованы свыше 10 человек и экскаваторы. Ранее со спортивного объекта был вывезен спортинвентарь, также специалисты вручную произвели разбор остатков деревянных сидений и прочих элементов трибун. До конца года подрядной организации предстоит полностью убрать обветшавшие трибуны стадиона и ряд вспомогательных объектов, большинство из которых не использовались на протяжении десятков лет.
После демонтажа на площадке должно начаться строительство новых спортивных объектов. Муниципалитет возведет физкультурно-оздоровительный комплекс со спортивными залами и вспомогательными помещениями и трибуной, на которой смогут разместиться 500 зрителей. Рядом с уже существующим главным футбольным полем построят беговые дорожки, секторы для толкания ядра и прыжков в длину. Также на территории оборудуют многофункциональные площадки для игровых видов спорта: баскетбола, мини-футбола, волейбола, футбола на песке и пляжного волейбола и площадку для сдачи нормативов ГТО.
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