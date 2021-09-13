Общество

В Волгограде начался снос старейшего стадиона «Трактор»

Общество 13.09.2021 14:36
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13.09.2021 14:36


Подрядная организация приступила к сносу старых трибун стадиона "Трактор" в Тракторозаводском районе Волгограда. Как сегодня сообщили в мэрии, работы проводятся в рамках подготовки территории к строительству нового спортивного кластера на базе одного из старейших стадионов города.  
Сейчас на площадке задействованы свыше 10 человек и экскаваторы. Рабочие начали демонтировать южную трибуну стадиона. Ранее со спортивного объекта был вывезен спортинвентарь, также специалисты вручную произвели разбор остатков деревянных сидений и прочих элементов трибун. До конца года подрядной организации предстоит полностью убрать обветшавшие трибуны стадиона и ряд вспомогательных объектов, большинство из которых не использовались на протяжении десятков лет. В ходе работ специалисты разберут фундамент и вывезут образовавшийся в процессе строительный мусор. 
Как ранее сообщало информагентство, победителем аукциона по проведению демонтажных работ стало ООО "СК Лидер", зарегистрированное в Москве. Компания выполнит работы по демонтажу сооружений объекта за 7,9 миллиона рублей.
После демонтажа на площадке начнется строительство новых спортивных объектов. Муниципалитет возведет физкультурно-оздоровительный комплекс со спортивными залами и вспомогательными помещениями и трибуной, на которой смогут разместиться 500 зрителей. Рядом с уже существующим главным футбольным полем построят беговые дорожки, секторы для толкания ядра и прыжков в длину. Также на территории оборудуют многофункциональные площадки для игровых видов спорта: баскетбола, мини-футбола, волейбола, футбола на песке и пляжного волейбола, а также площадку для сдачи нормативов ГТО.  
В рамках комплексного благоустройства территории особое внимание будет уделено реставрации объекта культурного наследия регионального значения - "Проходные стадиона СТЗ (ВГТЗ) "Трактор", территорию вокруг памятника тоже обновят. Рядом со стадионом будет создана парковая зона площадью порядка 10 тысяч квадратных метров, большую часть которой займут деревья и кустарники.

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