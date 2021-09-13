Житель Волгоградской области попал под статью после поездки на служебном авто за арбузами

Расследования 13.09.2021 13:56
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13.09.2021 13:56
В заведомо ложном доносе об угоне машины обвиняется 31-летний житель одного из хуторов Урюпинского района. Как сообщили в ГУ МВД России по Волгоградской области, мужчина накануне заявил в полицию об угоне служебной машины "Лада Ларгус", припаркованной возле двора его домовладения.
Полицейские нашли автомобиль в поле в сгоревшем состоянии. После тщательного осмотра места происшествия и опроса потерпевшего полицейские установили, что факта угона не было. Выяснилось, что подозреваемый, воспользовавшись служебной автомашиной, отправился в поле за бахчевыми культурами, но автомашина сломалась и сгорела. Опасаясь понести ответственность за произошедшее, мужчина оставил автомобиль в поле и написал заявление о его угоне.
За содеянное ему грозит до двух лет лишения свободы.
Фото: ГУ МВД России по Волгоградской области
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