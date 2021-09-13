В волгоградской поликлинике №2 – новый главврач

Здравоохранение 13.09.2021 12:47
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13.09.2021 12:47
К исполнению обязанностей в качестве главного врача поликлиники № 2 Волгограда приступила главный внештатный специалист терапевт Мария Мирзалагаджиевна Магдеева. Об этом сообщили ИА «Высота 102» в волгоградском облздраве. Ранее эту поликлинику возглавляла Инна Замятина, которая недавно была назначена главным врачом Волгоградской областной клинической психиатрической больницы № 2.
Справка. Мария Магдеева является выпускницей Челябинской государственной медицинской академии, она прошла интернатуру по специальности «терапия» на базе городской больницы г. Знаменска Астраханской области. В этой больнице проработала более 8 лет: от должности врача-интерна до заведующей терапевтическим отделением. С 2010 года работала в медицинских учреждениях Волжского. С 2017 года и по настоящее время – в должности заместителя главного врача по медицинской части городской клинической больницы № 3.
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