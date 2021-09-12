Расследования

Глава СК России просит возбудить дело против бывшего волгоградского судьи

Расследования 12.09.2021 13:07
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12.09.2021 13:07


Председатель Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин намерен возбудить уголовное дело в отношении бывшего судьи Тракторозаводского района Волгограда Артура Дудникова. Как сообщает ИА «Высота 102» со ссылкой на документы ВККС, соответствующее представление о дачи согласия на возбуждения уголовного дела по ч. 3 ст. 159 УК РФ (Мошенничество с использованием своего служебного положения или в крупном размере) поступило в Высшую квалификационную коллегию судей. 
Решение будет принято через неделю – 20 сентября на заседании ВККС.
Как ранее сообщало информагентство, Артура Дудникова лишили мантии в январе текущего года. Он пытался обжаловать это решение в ВККС, но решение о  привлечении его к дисциплинарной ответственности в виде досрочного прекращения полномочий судьи с лишением пятого квалификационного класса было оставлено в силе.
Дудникова лишили судейской мантии на заседание квалификационной коллегии судей Волгоградской области, которое состоялось 29 января 2021 года. В объединенной пресс-службе судов региона тогда сообщили, что полномочия судьи были прекращены в связи с дисциплинарным проступком, выразившемся в грубом нарушении требований ст.3 Закона РФ «О статусе судей в Российской Федерации», а также статей 4, 6, 14 Кодекса судейской этики. По данным справочно-правовой системы «Право.ru», Артуру Дудникову поставили в вину то, что он обсуждал со знакомым адвокатом уголовное дело, которое рассматривалось в другом суде. Региональная ККС назвала это «внепроцессуальным общением». Кроме того, квалифколлегия обвинила судью в том, что он в разговоре с адвокатом использовал ненормативную лексику. Отмечается, что разговор Дудникова со знакомым адвокатом был зафиксирован в рамках оперативно-розыскных мероприятий. Летом 2020 года в СУ СКР по Волгоградской области инициировали доследственную проверку по факту возможного получения судьей взятки от адвоката гражданки, осужденной за убийство. 

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