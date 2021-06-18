Общество

Мантию не вернут: карьеру волгоградского судьи погубило «внепроцессуальное общение»

Общество 18.06.2021 12:17
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18.06.2021 12:17


Высшая квалификационная коллегия судей РФ оставила без удовлетворения жалобу бывшего судьи Тракторозаводского районного суда Волгограда Артура Дудникова, которого лишили мантии в январе текущего года. Как сообщает ИА "Высота 102" со ссылкой на опубликованные итоги заседания ВККС, Дудников пожаловался на нарушения, допущенные при рассмотрении региональной ККС вопроса о привлечении его к дисциплинарной ответственности в виде досрочного прекращения полномочий судьи с лишением пятого квалификационного класса. Однако ВККС нарушений не нашла и оставила жалобу Дудникова без удовлетворения.
Ранее сообщалось, что Дудникова лишили судейской мантии на заседание квалификационной коллегии судей Волгоградской области, которое состоялось 29 января 2021 года. В объединенной пресс-службе судов региона тогда сообщили, что полномочия судьи были прекращены в связи с дисциплинарным проступком, выразившемся в грубом нарушении требований ст.3 Закона РФ "О статусе судей в Российской Федерации", а также статей 4, 6, 14 Кодекса судейской этики. По данным справочно-правовой системы "Право.ru", Артуру Дудникову поставили в вину то, что он обсуждал со знакомым адвокатом уголовное дело, которое рассматривалось в другом суде. Региональная ККС назвала это "внепроцессуальным общением". Кроме того, квалифколлегия обвинила судью в том, что он в разговоре с адвокатом использовал ненормативную лексику. Отмечается, что разговор Дудникова со знакомым адвокатом был зафиксирован в рамках оперативно-розыскных мероприятий. Летом 2020 года в СУ СКР по Волгоградской области инициировали доследственную проверку по факту возможного получения судьей взятки от адвоката гражданки, осужденной за убийство. Однако, чем закончилась проверка, неизвестно. О возбуждении уголовного дела в отношении Дудникова не сообщалось.

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