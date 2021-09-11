Выросло число жертв трагедии на заводе в Волгоградской области





В ожоговом центре клинической больницы №25 скончался второй пострадавший в результате чрезвычайного происшествия на цементном заводе в Михайловке. Мужчине, который получил почти 70% ожогов тела, было 30 лет. Он скончался накануне поздно вечером в реанимации, сообщили ИА «Высота 102» в облкомздраве. Три дня назад в ожоговом центре умер 53-летний мужчина, которого также доставили в Волгоград после ЧП в Михайловке с большим процентом поражения тела ожогами.

Напомним, трагедия произошла 3 сентября на цементном заводе в Михайловке. Трое рабочих получили ожоги горячей пылью. У 53-летнего и 30-летнего мужчин объем поражения тела составил почти 70%, их доставили в ожоговый центр. Еще один 52-летний рабочий, у которого ожогами поражено 5% тела, был госпитализирован в Михайловскую ЦРБ.

СУ СКР по Волгоградской области сообщал, что по факту случившегося проводит доследственную проверку. Выяснением обстоятельств занимается также прокуратура. По предварительным данным, ЧП случилось во время чистки свара в холодильнике вращающейся печи. В результате на работников обрушились части свара и раскаленная пыль клинкера.



