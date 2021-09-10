Спорт

Только по QR-коду: на матч волгоградского «Ротора» с «Акроном» пустят 500 вакцинированных болельщиков

Спорт 10.09.2021 16:52
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10.09.2021 16:52


Всего 500 билетов будет продано на матч «Ротора»-«Акрона», который состоится завтра на «Волгоград Арене». Как сообщили ИА «Высота 102» в клубе, при этом проход на трибуны доступен только для зрителей, имеющих сертификат о прохождении вакцинации или сертификат о перенесенной болезни. В день матча обладатели билетов должны будут показать свой паспорт и один из документов: сертификат о вакцинации и QR-код для проверки или справку о перенесенной болезни в течение последних шести месяцев с QR-кодом. 
В «Роторе» пояснили, что клуб ожидают согласования от Роспотребнадзора об увеличении квоты на посещение матча. Между тем, болельщики волгоградской команды в соцсетях уже выразили возмущение тем, что эта важная информация появилась буквально накануне матча. Также болельщики негодуют и по поводу того, что в Волгограде разрешаются массовые мероприятия вроде празднования Дня города и проведения фейерверка, а фанатов не пускают на стадион, вместимость которого вполне позволяет находиться друг от друга на безопасном расстоянии. Фанаты приводят в пример матчи, которые проходят на более скромных стадионах соперников, где нет таких жестких ограничений по количеству болельщиков на трибунах. 
Напомним, спортивные и физкультурные мероприятия на свежем воздухе с участием зрителей разрешили в Волгоградской области 31 июля. Спортивные мероприятий на свежем воздухе с участием зрителей, пояснялось в документе, принятом в администрации Волгоградской области, возможны при условии обеспечения организаторами безопасных условий для граждан при оказании услуг. Под безопасными условиями подразумевалась работа в режиме так называемой «свободной от COVID-19 зоны», предусматривающей обязательную вакцинацию сотрудников и пропуском зрителей, имеющих QR-коды. Однако несколько матчей после принятия данного постановления прошли на "Волгоград Арене" без зрителей и с небольшим количеством фанатов.

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