Расследования

Москвичи-разбойники взяты под стражу в Волгограде

Расследования 09.09.2021 17:26
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09.09.2021 17:26


Сегодня Ворошиловский районный суд Волгограда заключил под стражу на два месяца троих жителей Московской области, обвиняемых в разбойных нападениях. Как сообщили в ГУ МВД России по Волгоградской области, с таким ходатайством выступило следствие.
Напомним, что 5 и 6 сентября года молодые люди совершили серию разбойных нападений в Волгограде. Их задержали оперативники уголовного розыска в момент приготовления к совершению очередного преступления.
Полиция считает задержанных причастными как минимум к четырем преступлениям, совершенным в Дзержинском и Тракторозаводском районах города. Двоим подозреваемым 18 и 19 лет, одному 23 года, он уже был ранее судим. 
Первое нападение, по данным следствия, они совершили на супермаркет, еще три - на офисы микрозаймов. Банду задержали при попытке ограбить салон сотовой связи.
У молодых людей изъяты два пистолета, предположительно сигнальные – их отправили на экспертизу, маски, перчатки и деньги. Уголовные дела возбуждены по ч. 2 ст. 162 УК РФ "Разбой", им грозит до 10 лет колонии. 

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