Москвичи-разбойники взяты под стражу в Волгограде





Сегодня Ворошиловский районный суд Волгограда заключил под стражу на два месяца троих жителей Московской области, обвиняемых в разбойных нападениях. Как сообщили в ГУ МВД России по Волгоградской области, с таким ходатайством выступило следствие.

Полиция считает задержанных причастными как минимум к четырем преступлениям, совершенным в Дзержинском и Тракторозаводском районах города. Двоим подозреваемым 18 и 19 лет, одному 23 года, он уже был ранее судим.

Первое нападение, по данным следствия, они совершили на супермаркет, еще три - на офисы микрозаймов. Банду задержали при попытке ограбить салон сотовой связи.

У молодых людей изъяты два пистолета, предположительно сигнальные – их отправили на экспертизу, маски, перчатки и деньги. Уголовные дела возбуждены по ч. 2 ст. 162 УК РФ "Разбой", им грозит до 10 лет колонии.



