Происшествия 08.09.2021 12:59
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08.09.2021 12:59
Полицейские на севере Волгограда задержали троих подозреваемых в серии разбойных нападений по всей России. Это 18-летний, 19-летний и ранее судимый 23-летний жители Московской области, которые приехали в Волгоград 3 сентября и сняли квартиру. Полиция считает их причастными как минимум к четырем преступлениям в Дзержинском и Тракторозаводском районах, сообщили в ГУ МВД России по Волгоградской области.
Первое нападение произошло 5 сентября. Двое молодых людей в капюшонах и медицинских масках ворвались в супермаркет, пригрозили продавцам предметами, похожими на пистолет, похитили из касс 26 тысяч рублей и сбежали. Все это время третий участник банды находился на улице, чтобы вовремя предупредить напарников о прибытии охраны или росгвардейцев. Три аналогичных преступления были совершены 6 сентября в офисах микрозаймов. Накануне банда собиралась ограбить таким образом салон сотовой связи, полиция задержала их на месте планируемого преступления.
У молодых людей изъяты два пистолета, предположительно сигнальные – их отправили на экспертизу, маски, перчатки и деньги. Возбуждены уголовные дела по ч. 2 ст. 162 УК РФ «Разбой», им грозит до 10 лет колонии. Следствие ходатайствует об аресте подозреваемых.
Фото: ГУ МВД России по Волгоградской области.
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